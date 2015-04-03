Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Франция намерены углубить сотрудничество в сфере образования".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье на мероприятии, посвященном итогам визита представителей вузов Франции в Баку.

Посол отметил, что Азербайджан и Франция планируют создание Франко-азербайджанского университета, призванного активизировать сотрудничество лучших университетов двух стран. П. Монье выразил надежду, что его создание расширит возможности для обмена студентами и преподавателями и реализации совместных программ.

Напомним, возглавляемая президентом Страсбургского университета Аланом Берецем французская делегация в ходе визита в Баку провела встречи в министерстве образования, ряде вузов Азербайджана.