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    ​Азербайджан и Франция намерены углубить сотрудничество в сфере образования

    Планируется создание Франко-азербайджанского университета

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Франция намерены углубить сотрудничество в сфере образования".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье на мероприятии, посвященном итогам визита представителей вузов Франции в Баку.

    Посол отметил, что Азербайджан и Франция планируют создание Франко-азербайджанского университета, призванного активизировать сотрудничество лучших университетов двух стран. П. Монье выразил надежду, что его создание расширит возможности для обмена студентами и преподавателями и реализации совместных программ.

    Напомним, возглавляемая президентом Страсбургского университета Аланом Берецем французская делегация в ходе визита в Баку провела встречи в министерстве образования, ряде вузов Азербайджана.

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