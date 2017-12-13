Азербайджан и Болгария укрепят сотрудничество в области образования

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Болгарии одобрило проект меморандума о сотрудничестве между министерством образования и науки этой страны и министерством образования Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Кабинета министров Болгарии.

Целью подписания документа является углубление двусторонних отношений в области образования. Он предусматривает активизацию обмена опытом в этой сфере, усиление контактов между вузами двух стран.