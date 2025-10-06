АОКО выявило 9 фальшивых свидетельств о признании образования
- 06 октября, 2025
- 17:28
За последние 5 месяцев выявлено 9 фальшивых свидетельств о признании квалификаций о высшем образовании.
Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании (АОКО).
Отмечается, что материалы по данным фактам направлены в соответствующие органы для дачи правовой оценки, согласно требованиям законодательства.
Агентство подчеркивает, что обещания некоторых лиц о возможности изменения решений о признании квалификаций неофициальными методами не соответствуют действительности. Подобные действия могут повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством, включая уголовную.
В связи с этим АОКО настоятельно рекомендует гражданам действовать исключительно в рамках официальных процедур, установленных законодательством, чтобы избежать серьезных правовых последствий.