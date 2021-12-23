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Амруллаев: В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования

Амруллаев: В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования "В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования. Мы всегда можем говорить о проблемах эмоционально или структурированно".
Наука и образование
23 декабря 2021 г. 22:29
Амруллаев: В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования

"В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования. Мы всегда можем говорить о проблемах эмоционально или структурированно".

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, хорошим показателем качества любого образования являются достижения учащихся образовательной системы в международных оценках и исследованиях.

Он отметил, что, глядя на результаты любых измеримых достижений учащихся, наблюдается положительная динамика в достижениях азербайджанских учащихся в следующие 5, 10, 15 лет: "Единственный недостающий аргумент может заключаться в том, что кто-то смотрит на эти цифры и показывает что это не так. Но позвольте привести вам пример - Азербайджан как страна в 2011-2019 годах показал наивысший результат в результатах четвероклассников TEAMS по математике, а также самую высокую динамику, показанную во время оценивания TEAMS в целом.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Azərbaycanda orta təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı ciddi problemlər var”

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