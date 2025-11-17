Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решения

В некоторых сельских школах Азербайджана ощущается нехватка учителей музыки и изобразительного искусства, однако сложно направлять хороших учителей в сельские школы.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"На самом деле у нас есть достаточное количество педагогов, однако количество учебных часов в сельских школах настолько мало, что работа там становится экономически невыгодной для учителей. Поэтому направить хорошего специалиста в сельскую школу довольно трудно", - отметил он.

Амруллаев подчеркнул, что решить проблему можно лишь постепенно, в том числе отказавшись от почасовой системы оплаты труда.

"Если у кого-то есть альтернативные предложения к нашему подходу, мы готовы их выслушать. Быстро решить проблему невозможно - на это уйдут годы. Главное, что мы уже предложили путь ее решения, и со временем вопрос будет урегулирован", - добавил министр.