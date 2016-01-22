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    Акиф Ализаде: В этом году в магистратуру НАНА будет произведен прием по 63-м специальностям

    Президент НАНА считает, что данный факт является значимым шагом в сфере интеграции науки и образования

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "В этом году прием в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет производиться по 63 специальностям".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Акиф Ализаде.

    По его словам, в прошлом году в магистратуру НАНА был произведен прием по 7 специальностям, в этом году количество специальностей составит 63.

    А.Ализаде считает, что данный факт является значимым шагом в сфере интеграции науки и образования.

    Напомним, что в 2015 году был произведен прием в магистратуру по специальностям языкознание, антропология, теоретическая и математическая физика, геология, химическая генетика и катализ, молекулярная биология, селекция растений. В академии 19 из 20-ти плановых мест по 7 специальностям заняты.

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