Акиф Ализаде: При НАНА будет создан лицей

"Со следующего года в Национальной академии наук Азербайджана может функционировать лицей. Лицей в академии предусматривалось создать. Хотелось бы, чтобы учащиеся X-Xl классов были приняты в лицей при Академии. Полагаю, что лицей откроется в преддверии 75-летия Академии".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде.

Он напомнил, что 27 марта следующего года Академии исполняется 75 лет: "За истекший период в НАНА действовали грандиозные научные школы, работающие здесь выдающиеся ученые внесли вклад в мировую науку. Сегодня Академия является как учебным заведением, так и научным учреждением".