​Акиф Ализаде: "Объем финансирования научных экспедиций внутри страны должен быть увеличен"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Увеличение финансовых средств на командировки внутри страны неизбежно. Здесь речь в основном идет о средствах, выделяемых на научные экспедиции внутри страны. А это есть продолжение научно-исследовательских исследований уже вне стен академии. С того момента, как я приступил к руководству академией, мною был поднят вопрос о научных экспедициях". Об этом президент НАНА Акиф Ализаде сказал, отвечая на вопрос агентства Report.

Он отметил, что эти исследования являются определенными этапами развития научных достижений ученого: "Мы несколько раз поднимали этот вопрос. Предложения по увеличению финансирования направлены в соответствующие государственные органы, в том числе, и в кабинет министров. К сожалению, мы до сих пор еще не получили полного и ясного ответа по этому поводу, то есть этот вопрос пока рассматривается. Однако, моя позиция в этом вопросе остается неизменной. В этом вопросе я буду последовательным до конца. Если финансисты не соглашаются с этим, то и я с ними не соглашаюсь. Возможно они скажут, что средств нет, но я им отвечу - найдите. Поэтому мы ведем полемику в этом направлении. Обе стороны настаивают на своем, время покажет, кто выиграет в этом вопросе".

А.Ализаде также добавил, что увеличение финансирования научных командировок всегда будет актуальным: "Отмечу, что вопрос финансирования зарубежных командировок уже отрегулирован, то есть финансирование этого направления является удовлетворительным".