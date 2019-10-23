Акиф Ализаде о создании в НАНА музыкального ансамбля

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде прокомментировал создание музыкального ансамбля, в состав которого войдут сотрудники Академии.

Как сообщил Report сам А.Ализаде, в молодости он создал в Академии прекрасную музыкальную группу.

Он отметил, что в группе был и певец: "Мы даже выступали на Бакинском фестивале. И побеждали. Речь идет о 1962 годе. Мы хотим создать условия и для сегодняшней молодежи. Сегодня в Академии есть сотрудники, которые читают стихи, танцуют, ведут дискуссии, играют на пианино. Мы хотим всех их воодушевить. Академия не просто место науки, здесь кипит жизнь".

По словам А.Ализаде, создание ансамбля планируется поручить Совету молодых ученых и Союзу свободных профсоюзов НАНА: "По их инициативе этот вопрос будет реализован".

Отметим, что на заседании Президиума Союза свободных профсоюзов НАНА председатель структуры Габиль Гурбанов сообщил о планах создать музыкальный ансамбль, состоящий из сотрудников НАНА.