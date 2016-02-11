​Акиф Ализаде: Центральной научной библиотекой будут пользоваться как "Домом ученых"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Воспитание для азербайджанской науки здоровой, сознательной и интеллектуальной молодежи очень важно. Так как нынешняя молодежь способна демонстрировать во всем мире научные достижения страны и уровень развития".

Как сообщает Report, об этом на открытии конкурса "Будущие ученые" ("Sabahın alimləri") заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде.

По его словам, впредь Центральной научной библиотекой можно будет пользоваться как "Домом ученых".

А.Ализаде заявил, что в "Доме ученых" в основном будут продвигать идеи мультикультурализма, проводить встречи с известными общественно-политическими деятелями, оказывать помощь молодым ученым: "Кроме того, здесь будут выступать с докладами на гуманитарные и прочие темы".

Президент НАНА отметил вклад, вносимый министерством образования для развития науки: "К примеру, по обоюдному согласию обеих структур нашими учеными проводятся уроки в общеобразовательных школах. Верю, что сотрудничество в данной области будет продолжено и впредь".