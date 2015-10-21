Академик Тофиг Гаджиев восстановлен в должности директора Института языкознания

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Я приостановил свою деятельность в Институте языкознания. Согласно решению руководства академии, с сегодняшнего дня я не выхожу на работу".

Об этом в заявлении Report сообщил временно исполняющий обязанности директора Института языкознания, профессор Мохсун Нагисойлу.

В ответ на запрос Report данный факт был подтвержден в Институте языкознания: "Исполняющий обязанности директора профессор Мохсун Нагисойлу приостановил деятельность в институте. Академик Тофиг Гаджиев восстановлен на должность. Он продолжит работать в должности директора Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана".

Напомним, что директор Института языкознания имени Насими НАНА, академик Тофиг Гаджиев 24 июля подал заявление об отставке с занимаемой должности. Распоряжением президента НАНА Акифа Ализаде научный сотрудник Института рукописей имени Физули, профессор Мохсун Нагисойлу был назначен временно исполняющим обязанности директора Института языкознания. В начале сентября Тофиг Гаджиев обратился к президенту НАНА академику Акифу Ализаде в связи с отводом заявления об отставке. С сентября в институте работали одновременно два директора.