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    Академик Тофиг Гаджиев восстановлен в должности директора Института языкознания

    Мохсун Нагисойлу: Я приостановил свою деятельность в Институте языкознания

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Я приостановил свою деятельность в Институте языкознания. Согласно решению руководства академии, с сегодняшнего дня я не выхожу на работу".

    Об этом в заявлении Report сообщил временно исполняющий обязанности директора Института языкознания, профессор Мохсун Нагисойлу.

    В ответ на запрос Report данный факт был подтвержден в Институте языкознания: "Исполняющий обязанности директора профессор Мохсун Нагисойлу приостановил деятельность в институте. Академик Тофиг Гаджиев восстановлен на должность. Он продолжит работать в должности директора Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана". 

    Напомним, что директор Института языкознания имени Насими НАНА, академик Тофиг Гаджиев 24 июля подал заявление об отставке с занимаемой должности. Распоряжением президента НАНА Акифа Ализаде научный сотрудник Института рукописей имени Физули, профессор Мохсун Нагисойлу был назначен временно исполняющим обязанности директора Института языкознания. В начале сентября Тофиг Гаджиев обратился к президенту НАНА академику Акифу Ализаде в связи с отводом заявления об отставке. С сентября в институте работали одновременно два директора. 

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