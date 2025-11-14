Госагентство: С 2011 года число принятых в профтехучилища увеличилось на 113%
Наука и образование
- 14 ноября, 2025
- 12:05
В Азербайджане с 2011 года число принятых в профессионально-технические училища увеличилось на 113%.
Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Симнар Мамедов на фестивале "Секрет профессии" (Bir peşənin sirri).
По его словам, в 2025-2026 учебном году в профтехучилища принято более 27 тыс. студентов, а в 2027-2030 годах ожидается дальнейшее увеличение спроса на профессиональное образование.
Мамедов также сообщил, что в настоящее время реализуются проекты по строительству и ремонту учреждений начального профессионального образования, проводится капитальный ремонт инфраструктуры профобразования.
