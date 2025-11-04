Госагентство обнародовало график работы школ по случаю ноябрьских праздников

Госагентство по дошкольному и общему образованию обнародовало обновленный график рабочих и выходных дней для образовательных учреждений на фоне Дня Победы (8 ноября) и Дня Государственного флага (9 ноября).

Как сообщает Report, в учреждениях, где действует шестидневная рабочая неделя, последний рабочий день - 7 ноября, а первый рабочий день после праздников - 11.

Для школ с пятидневной рабочей неделей также последний рабочий день - 7 ноября, но учебный процесс возобновится 12 ноября.

Согласно постановлению Кабинета министров, осенние каникулы для учеников пройдут с 16 по 20 ноября, а первый учебный день после них - 21 ноября.