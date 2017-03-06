Агаджан Абыев: Телеканалы должны дать разъяснение "18+" в титрах

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Посещение интернет-клубов детьми должно находиться под контролем. Ребенок идет в интернет-клуб, производит оплату и смотрит то, что хочет".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы на сегодняшнем заседании комитета в ходе обсуждения законопроекта "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию".

Она сказала, что этой деятельностью детей необходимо интересоваться: "Никто не знает, что дети смотрят в интернет-клубах. Есть семьи, которые понятия не имеют о компьютерах. Как они могут контролировать ребенка? Для этого необходимо вести просветительскую работу. Телеканалы должны готовить просветительские передачи. Потому что эти неполезные работы наносят вред здоровью и развитию детей".

Член комитета Агаджан Абыев выразил обеспокоенность по поводу транслируемых на телеканалах передач: "Некоторые передачи транслируются со знаками “12+”, “18+”. Родители не знают их значения. По этой причине этому должно быть дано толкование. Потратив лишние 5 манат, телеканалы должны дать этому разъяснение в титрах".