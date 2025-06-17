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ADA и BOC подписали Меморандум о взаимопонимании

ADA и BOC подписали Меморандум о взаимопонимании 17:12 Компания "Balakhani Operating Company LTD" (BOC) будет сотрудничать с Азербайджанской дипломатической Академией (ADA) с целью улучшения качества образования и профессиональной деятельности студентов.
Наука и образование
17 июня 2025 г. 17:35
ADA и BOC подписали Меморандум о взаимопонимании

Компания "Balakhani Operating Company LTD" (BOC) и Азербайджанская дипломатическая Академия (ADA) договорились о сотрудничестве для улучшения качества образования и профессиональной деятельности студентов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между двумя учреждениями.

Согласно документу, подписанному сегодня в учебном центре Академии ректором Хафизом Пашаевым и президентом BOC Ровшаном Рзаевым, добывающая компания окажет поддержку научно-исследовательским проектам, выдвигаемым ADA и Фондом "ADA", и будет содействовать повышению профессионального опыта студентов.

На встрече Хафиз Пашаев отметил, что исторически инженеры и геологи, работающие в нефтяной отрасли, всегда занимали почетное место среди интеллектуальной элиты общества. Нефтяная промышленность, играющая важную роль в экономике Азербайджана, до сих пор остается почетной сферой, требующей тяжелого труда. В современную эпоху роль технологических научных исследований в добывающей промышленности постоянно расширяется. В Азербайджане сочетание традиций и опыта нефтедобычи с современными методами управления и исследованиями дает превосходные результаты.

Р.Рзаев подчеркнул, что, несмотря на почти двухсотлетнюю эксплуатацию крупнейшего месторождения Абшерона - Балаханы - Сабунчу - Рамана, где действует добывающая компания, работы по охране земель, устойчивости природных ресурсов и экологической защите, особенно в советский период, проводились на низком уровне. Осуществляемые в последние годы Balakhani Operating Company LTD утилизация пластовых вод с возвращением их в почвенные слои, рекультивация и очистка загрязненных территорий различными методами, создание многочисленных зеленых зон, не только положительно влияют на добычу, но и способствуют обеспечению устойчивости природных ресурсов страны.

В заключение от имени Академии BOC была в дар преподнесена картина "Худаферин", написанная нефтью на холсте. В свою очередь, вуз подарил гостям книгу Ömrüm ("Моя жизнь"), содержащую мемуары выдающегося ученого и общественного деятеля, доктора геолого-минералогических наук Мусы Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Фото“ADA” Universiteti və BOC arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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