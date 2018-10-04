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    Абелю Магеррамову поручена новая должность

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Шамахинской астрофизической обсерватории состоялось совместное выездное совещание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Научного совета Бакинского государственного университета (БГУ).

    Как сообщает Report, на совещании с научным докладом на тему "Проводимые в Азербайджане исследования в области нанотехнологий, результаты и перспективы" выступил ректор БГУ Абель Магеррамов. 

    Согласно решению Президиума НАНА, для определения развития и координации исследовательских работ в области нанотехнологий в республике был создан Координационный совет. Руководство Координационным советом поручено академику Абелю Магеррамову. 

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