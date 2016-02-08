9 марта произойдет солнечное затмение

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Первое солнечное затмение этого года произойдет 9 марта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Хыдыр Микаилов.

По его словам, затмение начнется в 03:20 по бакинскому времени и продолжится до 05:57: "Полная фаза солнечного затмения 2016 года будет наблюдаться в экваториальной части Земли. Во время этого затмения тень Луны пройдет в основном над Индийским и Тихим океанами, будет видна в Юго-Восточной Азии и северо-восточной части Австралии. Во время природного явления на небе вокруг солнца будет наблюдаться великолепное зрелище, Меркурий и Венера будут особо отличаться своим блеском".

Х.Микаилов отметил, что затмение не будет наблюдаться с территории Азербайджана.