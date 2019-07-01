7 июля состоится приемный экзамен по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, участвующие в экзамене абитуриенты могут распечатать пропускной экзаменационный лист.

Для распечатки листа абитуриенты должны пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/.

Отметим, что на экзамен абитуриент должен принести оригинал подтверждающего личность документа и пропускной лист на экзамен. Абитуриенты без фотографии в удостоверении личности наряду с другими документами должны предъявить выданную учебным заведением справку с вклеенной фотографией (в справку вклеивается фотография школьница 3х4 и заверяется печатью).

При отсутствии одного из указанных документов или наличия несоответствий в них абитуриент на экзамен не допускается.