​5 декабря ГКПС проведет очередной экзамен SAT

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов проведет 5 декабря очередной экзамен SAT.

Как сообщили Report в ГКПС, регистрация для участия на экзамене проводится в режиме онлайн и срок обращений истекает 6 ноября в 09:00.

Экзамен пройдет в 08:30 в административном здании ГКПС по адресу ул.Микаила Мушвига, 1М.

Он продлится 3 часа 45 минут (перемены не запланированы). Участники экзамена должны прийти не позже 07:45, в противном случае в тестовый центр их не допустят.

Отметим, что SAT I (Scholastic Aptitude/Assessment Test) является тестовым экзаменом для проверки навыков учащихся различных классов по чтению, письму и математике, а SAT II (SAT Subject) - стандартизированным экзаменом сроком деятельности в 5 лет, на котором проверяются знания и навыки учащихся по различным школьным предметам. Ежегодно на экзамене принимает участие более 2 млн. человек.