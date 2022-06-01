Начинается прием документов на конкурс по набору учителей

3 июня начинается этап приема электронных документов на конкурс по набору учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

3 июня начинается этап приема электронных документов на конкурс по набору учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в Министерстве образования, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут зарегистрироваться по ссылке www.miq.edu.az до 11:00 10 июня.

В конкурсе на замещение вакантных должностей учителей могут принять участие лица, окончившие средние и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям.

Как и в предыдущие годы, в этом году конкурс по набору учителей будет включать в себя рассмотрение электронных заявок, тестовые экзамены, отбор вакансий и собеседования.