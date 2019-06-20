23 июня 24 028 абитуриентов сдадут экзамен по I и IV группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 23 июня проведет экзамен по I и IV группе специальностей для желающих поступить в вузы Азербайджана.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен состоится в 46 зданиях в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе. Для управления экзаменами выделены 173 руководителей экзаменов и 1950 педагогов-контролеров. В экзамене ожидается участие 24 028 абитуриентов.

Подавшие заявления для участия в этом экзамене могут с 14 июня распечатать лист допуска на экзамен с сайта ГЭЦ.

Экзамен начнется во всех зданиях в 11:00.

В некоторых экзаменационных зданиях при входе с целью установления личности участников будет использоваться программно-техническое обеспечение на основе технологии “Face Recognition” (распознавание лица).

Для освещения хода экзаменов около 45 представителей СМИ прошли аккредитацию в ГЭЦ.