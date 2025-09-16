21 сентября произойдет последнее солнечное затмение года

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    21 сентября произойдет второе и последнее солнечное затмение года.

    Как сообщили Report в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), это частичное солнечное затмение.

    Затмение начнется 21 сентября в 21:29:32 и завершится 22 сентября в 01:53:33. Продолжительность затмения составит 4 часа 22 минуты. Максимальная фаза затмения наступит 21 сентября в 23:43:04.

    Солнечное затмение будет наблюдаться в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде. На территории Азербайджана затмение наблюдаться не будет.  

    Həftəsonu ilin son Günəş tutulması baş verəcək
    Partial solar eclipse to occur on September 21

