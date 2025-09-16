21 сентября произойдет последнее солнечное затмение года
Наука и образование
- 16 сентября, 2025
- 12:19
21 сентября произойдет второе и последнее солнечное затмение года.
Как сообщили Report в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), это частичное солнечное затмение.
Затмение начнется 21 сентября в 21:29:32 и завершится 22 сентября в 01:53:33. Продолжительность затмения составит 4 часа 22 минуты. Максимальная фаза затмения наступит 21 сентября в 23:43:04.
Солнечное затмение будет наблюдаться в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде. На территории Азербайджана затмение наблюдаться не будет.
