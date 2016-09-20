Поступившие в БВШН 17 студентов стали президентскими стипендиатами

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Семнадцать из поступивших в Бакинскую Высшую Школу Нефти (возглавляет рейтинг ВУЗов Азербайджана в 2016/2017 учебном году) с 685-700 баллами студентов получили право на получение Президентской стипендии.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, из 25 студентов, поступивших в ВУЗы в этом году и ставших обладателями права на получение Президентской стипендии, 17 - выбрали БВШН.

Средний показатель БВШН, относящийся к поступлению в высшие школы в 2016-2017 учебном году, составил 667 баллов, максимальный же составил 700 баллов. Двое студентов, набравших 700 баллов во время вступительных экзаменов в ВУЗы по первой группе специальностей, выбрали БВШН.