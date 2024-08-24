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101 абитуриент с результатом выше 600 баллов поступил в Карабахский университет

101 абитуриент с результатом выше 600 баллов поступил в Карабахский университет План приема студентов на 2024-2025 учебный год в Карабахский университет практически полностью выполнен.
Наука и образование
24 августа 2024 г. 12:42
101 абитуриент с результатом выше 600 баллов поступил в Карабахский университет

План приема студентов на 2024-2025 учебный год в Карабахский университет практически полностью выполнен.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 101 абитуриент набрал более 600 баллов.

По I группе специальностей (математика, электротехника, строительство и пр.) поступили 290 студентов (средний балл - 475,5), по II группе (экономика, финансы и пр.) - 330 студентов (средний балл - 396,7), по III группе (язык и литература, юриспруденция и пр.) - 330 студентов (средний балл - 531,3), по IV группе (психология) - 30 студентов (средний балл - 470,0), по V группе (искусство, дизайн и пр.) - 124 студента.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 600 baldan yuxarı bal toplayan 101 abituriyent Qarabağ Universitetini seçib

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