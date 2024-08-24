101 абитуриент с результатом выше 600 баллов поступил в Карабахский университет

План приема студентов на 2024-2025 учебный год в Карабахский университет практически полностью выполнен.

План приема студентов на 2024-2025 учебный год в Карабахский университет практически полностью выполнен.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 101 абитуриент набрал более 600 баллов.

По I группе специальностей (математика, электротехника, строительство и пр.) поступили 290 студентов (средний балл - 475,5), по II группе (экономика, финансы и пр.) - 330 студентов (средний балл - 396,7), по III группе (язык и литература, юриспруденция и пр.) - 330 студентов (средний балл - 531,3), по IV группе (психология) - 30 студентов (средний балл - 470,0), по V группе (искусство, дизайн и пр.) - 124 студента.