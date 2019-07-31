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Завтра состоится экзамен на выявление способностей для желающих стать журналистами

1 августа состоится экзамен для желающих стать журналистами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 августа проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить на специальность журналистики степени бакалавриата вузов.

Как сообщили Report в центре, в этом экзамене могут принять участие абитуриенты, которые посредством интернета заполнили анкету и прошли регистрацию 22-25 июля для приема на специальность журналистики и сдали тестовый экзамен по III группе специальностей.

Экзамен будет организован в Баку и в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гейчай, Ширван, Хачмаз, где расположены региональных отделения ГЭЦ.

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