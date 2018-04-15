ВС Армении нарушили режим прекращения огня 87 раз

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Баку. 15апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.

Как передает Report, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района, Алибейли и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Сарыджалы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.