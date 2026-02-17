Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Ansys заявили о возможности ускорить производство аэрокосмических компонентов до одного года

    В Ansys заявили о возможности ускорить производство аэрокосмических компонентов до одного года

    При внедреним инструментов искуственного интеллекта (ИИ) существует возможность сократить срок производства компонента аэрокосмической отрасли до 12 месяцев.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший менеджер по продажам продукции Ansys в регионе MEA (Ближний Восток и Африка) Павел Брук на конференции "Ansys: цифровое проектирование и инновационные решения в Азербайджане".

    "Если говорить о традиционном процессе разработки, например, в аэрокосмической отрасли, то на создание одного компонента уходит около 50 месяцев. Речь идет не о целом самолете, а скорее об уровне компонента или подсистемы. Если взять традиционный процесс - раньше это занимало 50 месяцев. При автоматизированных процессах разработки срок сокращается почти вдвое - до 24 месяцев. А если внедрить ИИ в процесс разработки, мы сможем сократить этот срок еще в два раза - до 12 месяцев", - заявил Брук.

    По его словам, внедрение ИИ помогает преодолеть нехватку экспертов в конкретных областях, конкретной физике и специализированных направлениях.

    "Мы активно инвестируем в искусственный интеллект и работаем в трех ключевых направлениях. виртуальный ассистент, ИИ - дополнение к продуктам ANSYS для различных направлений и прогноз характеристик разработки. Для рынка Азербайджана может быть интересен Twin AI, использующийся для прогнозирования в цифровых двойниках", - добавил менеджер.

    искусственный интеллект аэрокосмическая отрасль Ansys авиастроение Twin AI инновации
    "Ansys": Aerokosmik komponentlərin istehsalını bir ilə qədər azaltmaq olar
    Ansys says production of aerospace components may be accelerated by up to one year
