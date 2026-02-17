В Неаполе в здании исторического театра произошел пожар, есть пострадавшие

В центре Неаполя (Италия) произошел масштабный пожар в здании исторического театра "Саннадзаро".

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня было принято решение об эвакуации жителей 22 квартир. Примерно 60 человек были эвакуированы, восемь получили медицинскую помощь из-за отравления угарным газом, четверо из них были госпитализированы.

Точное количество эвакуированных людей сейчас устанавливается, поскольку часть помещений на момент возгорания была пустой. Больше всего пострадали квартиры на верхних этажах.

Пожарные завершают ликвидацию мелких очагов возгорания в квартирах и внутри театра. Специалисты смогут начать установление причин возгорания только после полного охлаждения конструкций.