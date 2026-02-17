Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Неаполе в здании исторического театра произошел пожар, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 15:40
    В Неаполе в здании исторического театра произошел пожар, есть пострадавшие

    В центре Неаполя (Италия) произошел масштабный пожар в здании исторического театра "Саннадзаро".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

    Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня было принято решение об эвакуации жителей 22 квартир. Примерно 60 человек были эвакуированы, восемь получили медицинскую помощь из-за отравления угарным газом, четверо из них были госпитализированы.

    Точное количество эвакуированных людей сейчас устанавливается, поскольку часть помещений на момент возгорания была пустой. Больше всего пострадали квартиры на верхних этажах.

    Пожарные завершают ликвидацию мелких очагов возгорания в квартирах и внутри театра. Специалисты смогут начать установление причин возгорания только после полного охлаждения конструкций.

    отравление угарным газом пожар Неаполь театр эвакуация
    Ты - Король

    Последние новости

    16:32

    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества

    В регионе
    16:29

    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Финансы
    16:27

    Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

    В регионе
    16:24

    Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

    Другие страны
    16:09

    В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"

    Kультурная политика
    16:09

    ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    16:05
    Фото

    Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества

    Финансы
    16:04
    Фото

    В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа 20-й группы

    Медиа
    16:04

    Иран запустил ракеты по Ормузскому проливу в рамках учений

    В регионе
    Лента новостей