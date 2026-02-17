На очередном заседании Милли Меджлиса рассмотрят 10 вопросов
Милли Меджлис
- 17 февраля, 2026
- 15:39
Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 20 февраля.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания включено рассмотрение 10 вопросов.
Среди них - ратификация Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами, а также законы о правах детей и изменения в Таможенном кодексе.
