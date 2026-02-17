Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    На очередном заседании Милли Меджлиса рассмотрят 10 вопросов

    Милли Меджлис
    • 17 февраля, 2026
    • 15:39
    На очередном заседании Милли Меджлиса рассмотрят 10 вопросов

    Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 20 февраля.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания включено рассмотрение 10 вопросов.

    Среди них - ратификация Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами, а также законы о правах детей и изменения в Таможенном кодексе.

    Милли Меджлис весенняя сессия Таможенный кокдекс
    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:38

    Счетная палата: В Азербайджане есть проблемы с применением бюджетирования, ориентированного на результат

    Финансы
    16:32

    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества

    В регионе
    16:29

    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Финансы
    16:27

    Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

    В регионе
    16:24

    Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

    Другие страны
    16:09

    В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"

    Kультурная политика
    16:09

    ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    16:05
    Фото

    Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества

    Финансы
    16:04
    Фото

    В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа 20-й группы

    Медиа
    Лента новостей