Армяне нарушили режим прекращения огня во время мониторинга на линии соприкосновения войск

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Во время мониторинга на линии соприкосновения войск армяне в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 октября был проведен мониторинг на линии соприкосновения войск на территории Тертерского района Азербайджанской Республики.

Согласно предварительному достигнутому соглашению, в ходе мониторинга сопредседатели Минской группы Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция), а также личный представитель действующего председателя организации Анджей Каспшик с противоположной стороны линии соприкосновения войск перешли на контролируемую Вооруженными силами Азербайджана территорию.

Затем сопредседатели встретились с местным командованием и представителями Исполнительной власти и провели брифинг в полевых условиях.

Несмотря на соглашение о ненарушении режима прекращения огня, во время мониторинга армяне несколько раз открыли огонь из автоматического оружия по позициям Вооруженных сил Азербайджана.

После незамедлительного вмешательства сопредседателей Минской группы ОБСЕ обстрел прекратился.