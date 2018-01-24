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    Вице-президент ПАСЕ в ходе сессии обвинил Сержа Саргсяна

    Самед Сеидов: Почему вы не упомянули о Ходжалинском геноциде?

    Страсбург. 24 января. REPORT.AZ/ "Почему вы не упомянули о Ходжалинском геноциде? В этом геноциде были уничтожены пожилые азербайджанцы и дети. Почему вы ничего не говорите о вашей политике этнической чистки в Карабахе?".

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом заявил вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, задавая вопрос президенту Армении Сержу Саргсяну сегодня в рамках зимней сессии ПАСЕ.

    "Вы не соблюдаете решения международных организаций. Будь то решения данной организации, или резолюции ООН", - подчеркнул С.Сеидов.

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