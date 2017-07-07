Вице-президент Европейского парламента и докладчик по Азербайджану осудили военные преступления Армении

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейского парламента Рихард Чарнецки и докладчик по Азербайджану Норика Николаи выступили с совместным заявлением, в котором категорически осудили военные преступления Армении.

Как передает Report, они потребовали прекратить бессмысленные убийства гражданских лиц - женщин и детей.

"Это было убийство в результате артобстрела армянскими вооружёнными силами азербайджанской деревни Алханлы в Физулинском районе. Нет оправдания подобным тяжелейшим преступлениям. Мы призываем к немедленному уголовному расследованию и наказанию виновных. Мы требуем прекратить военные действия на оккупированной части Азербайджана",- отметили политики в заявлении.

В документе также содержитеся требование к Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.