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    Вице-президент Европейского парламента и докладчик по Азербайджану осудили военные преступления Армении

    В документе также содержитеся требование к Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейского парламента Рихард Чарнецки и докладчик по Азербайджану Норика Николаи выступили с совместным заявлением, в котором категорически осудили военные преступления Армении.

    Как передает Report, они потребовали прекратить бессмысленные убийства гражданских лиц - женщин и детей.

    "Это было убийство в результате артобстрела армянскими вооружёнными силами азербайджанской деревни Алханлы в Физулинском районе. Нет оправдания подобным тяжелейшим преступлениям. Мы призываем к немедленному уголовному расследованию и наказанию виновных. Мы требуем прекратить военные действия на оккупированной части Азербайджана",- отметили политики в заявлении.

    В документе также содержитеся требование к Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

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