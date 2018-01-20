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    Ставший шехидом солдат армии Азербайджана похоронен в Нефтчале

    Шехид был предан земле на кладбище Сейидляр в родном поселке Банка Нефтчалинского района© Report

    Нефтчала. 20 января. REPORT.AZ/ Погибший в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в ходе перестрелки с противником военнослужащий Азербайджанской Армии 23-летний солдат Менефов Ибрагим Мёхсюм оглы похоронен сегодня в Нефтчалинском районе.

    Как сообщает аранское бюро Report, шехид был предан земле  на кладбище Сейидляр в родном поселке Банка Нефтчалинского района.

    В церемонии похорон  приняли участие глава Исполнительной власти района, представителей общественности, жителей поселка, сослуживцев погибшего, офицеров его воинской части.

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