Ставший шехидом солдат армии Азербайджана похоронен в Нефтчале

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Нефтчала. 20 января. REPORT.AZ/ Погибший в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в ходе перестрелки с противником военнослужащий Азербайджанской Армии 23-летний солдат Менефов Ибрагим Мёхсюм оглы похоронен сегодня в Нефтчалинском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, шехид был предан земле на кладбище Сейидляр в родном поселке Банка Нефтчалинского района.

В церемонии похорон приняли участие глава Исполнительной власти района, представителей общественности, жителей поселка, сослуживцев погибшего, офицеров его воинской части.