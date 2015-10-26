​Сопредседатели МГ ОБСЕ встретились с президентом Армении

26 октября, 2015 22:25

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андрие (Франция), личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента Армении. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся нынешнего этапа переговорного процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и последующих шагов.