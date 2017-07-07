ПА ОБСЕ приняла предложение Азербайджана: Территориальная целостность, суверенитет и границы государств неприкосновенны

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ, проходящем в Минске, был обсужден проект резолюции "Расширение взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Как сообщает Report, на заседании делегации из Азербайджана и Армении выступили с предложениями в связи с внесением дополнений в проект резолюции.

Предложение армянских депутатов дополнить в резолюцию принцип народов на самоопределение было отвергнуто ПАСЕ.

Два важных предложения вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева были приняты Ассамблеей большинством голосов. В соотвествии с изменениями в 8 пункте резолюции, предложенными Азаем Гулиевым, "Отмечаются принципы урегулирования конфликтов на территории ОБСЕ, и требуется решение конфликтов в рамках территориальной целостности государств, вовлеченных в конфликт, границ, признанных международным сообществом, и суверенитета".

Согласно другому изменению, предложенному Азаем Гулиевым в 14 пункт резолюции, "Отмечается добровольное, безопасное, достойное и беспрепятственное возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли в регионе ОБСЕ, и выражается обеспокоенность в связи с гуманитарным положением людей, лишенных права собственности".

Заседание комитета и сегодня продолжает свою работу.