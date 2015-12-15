​На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 16 декабря планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Бала Джафарли Газахского района. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Питер Сведберг и Саймон Тиллер.
С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Жири Аберле.
News DepartmentАвтор новости
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