​На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 16 декабря планируется провести мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Бала Джафарли Газахского района. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Питер Сведберг и Саймон Тиллер.

С противоположной стороны линии фронта мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Жири Аберле.