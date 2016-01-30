На линии фронта наблюдается эскалация напряженности, армянские вооруженные подразделения 128 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 128 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, селе Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы, Фарахли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Шураабад, Юсифджанлы, гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 128 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.