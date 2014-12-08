Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 21 раз за сутки

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта был нарушен 21 раз за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Мярзили, Юсифджанлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Ходжавендского района обстреляли позиции ВС Азербайджана.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.