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    Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 21 раз за сутки

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта был нарушен 21 раз за сутки.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Мярзили, Юсифджанлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Ходжавендского района обстреляли позиции ВС Азербайджана.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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