Министр обороны Азербайджана побывал в военных частях на передовой линии фронта

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в объединениях, подразделениях и военных частях в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В военных частях на передовой линии фронта министр обороны встретился с личным составом, находящимся на военном дежурстве в окопах лицом к лицу с врагом, ознакомился с их боеподготовкой и социально-бытовыми условиями.

В командно-наблюдательном пункте одного из подразделений на линии фронта министру доложили об оперативных условиях на территории, мероприятиях, осуществленных в зоне обороны.

Военослужащие, находящиеся на военном дежурстве в окопах, отметили, что верно служат своей родине, народу, государству и по приказу верховного главнокомандующего всегда готовы к бою за восстановление территориальной целостности страны, освобождение оккупированных земель Азербайджана.