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    Министр обороны Азербайджана побывал в военных частях на передовой линии фронта

    Министру доложили об оперативных условиях на территории, мероприятиях, осуществленных в зоне обороны

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в объединениях, подразделениях и военных частях в прифронтовой зоне. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В военных частях на передовой линии фронта министр обороны встретился с личным составом, находящимся на военном дежурстве в окопах лицом к лицу с врагом, ознакомился с их боеподготовкой и социально-бытовыми условиями. 

    В командно-наблюдательном пункте одного из подразделений на линии фронта министру доложили об оперативных условиях на территории, мероприятиях, осуществленных в зоне обороны.

    Военослужащие, находящиеся на военном дежурстве в окопах, отметили, что верно служат своей родине, народу, государству и по приказу верховного главнокомандующего всегда готовы к бою за восстановление территориальной целостности страны, освобождение оккупированных земель Азербайджана.

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