Милли Меджлис принял решение в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принято решение в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, проект решения вынесен на обсуждение на заседании.

Проект решения зачитан вице-спикером Бахар Мурадовой.

Данный проект решения еще раз подтвердил решения Милли Меджлиса от 24 февраля 1994 года, 24 февраля 1995 года, 27 февраля 2007 года и 24 февраля 2012 года о том, что массовое истребление азербайджанцев в городе Ходжалы в ночь с 25-го на 26-ое февраля армянскими вооруженными формированиями, террористическими группировками армян Нагорного Карабаха и 366-го мотострелковым полком бывшей советской армии, расценивается как преступление геноцида.

Согласно решению, депутатам Милли Меджлиса поручается в ходе визитов в зарубежные страны и на мероприятиях международных организаций обеспечить широкое распространение правдивой информации об актах геноцида, в том числе Ходжалинской трагедии, в отношении азербайджанцев на протяжении более 100 лет.

"Необходимо направить обращения в парламенты зарубежных стран и международные парламентские организации для признания ими в качестве преступления геноцида массового истребления азербайджанцев в городе Ходжалы нагорно-карабахского региона в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года", - говорится в проекте решения.

После обсуждений проект решения принят путем голосования.