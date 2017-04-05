МИД России: Рассчитываем, что стороны карабахского конфликта вернутся за стол переговоров

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Апрельские события прошлого года стали самым серьезным нарушением режима прекращения огня с подписания соглашения 1994 года.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Сегодня исполнился год с тех пор, как в Москве была достигнута договоренность о прекращении широкомасштабных боевых действий на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это было самым серьезным нарушением за все время режима прекращения огня с 1994 года", - заявила М.Захарова.

Она напомнила, что со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных организаций были предпринятые активные усилия, направленные на стабилизацию в зоне конфликта и создание условий для продвижения мирного процесса, в частности, в рамках саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.

"Работа по этому направлению продолжается на всех уровнях. Мы рассчитываем, что стороны вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования", - указала официальный представитель.