МИД России: Азербайджан и Армения дали принципиальное согласие на документ о расширении миссии наблюдателей в Карабахе

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Азербайджану и Армении предстоит досогласовать некоторые технические детали в рамках документа о расширении миссии наблюдателей в Нагорном Карабахе, прежде чем будет запущен механизм расширения.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Россия вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта", - заявила М.Захарова.

Она напомнила, что карабахская тема обсуждалась в ходе встречи президента России с президентами Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге в июне 2016 года, а также в ходе визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Баку и Ереван в ноябре прошлого года.

"В рамках ОБСЕ было подготовлено несколько вариантов документа, регламентирующего деятельность дополнительных наблюдателей", - отметила дипломат.

Она указала, что на прошедшей 18 января в Кракове встрече министров иностранных дел двух стран, организованной тройкой сопредседателей, сторонам были переданы обновленные предложения.

"Министры дали принципиальные согласия на подготовленный посредниками документ. Остались некоторые технические детали, их еще сторонам предстоит досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения", - добавила М.Захарова.