МИД: Имя депутата Европарламента внесут в список "нежелательных лиц" Азербайджана

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Имя члена Европарламента, шведа Ларса Адактуссона внесут в список "нежелательных лиц" Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, посещение в канун очередной годовщины трагедии Холокоста членом Европарламента, шведом Л.Адактуссоном оккупированных территорий Азербайджана, где Арменией была проведена кровавая этническая чистка против более миллиона людей, в том числе совершены преступления против человечности и Ходжалинский геноцид, носит характер поддержки оккупации, агрессии и кровавой этнической чистки: "Своим незаконным визитом, Ларс Адактуссон не только нарушил законы Азербайджана и нормы и принципы международного права, но и нанес ущерб усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ на пути решения конфликта путем переговоров.



Если бы вместо того, чтобы поддерживать агрессивный сепаратизм, оккупацию и последствия агрессии, он делился опытом Аландских островов, как успешной модели автономии между Швецией и Финляндией, это могло бы внести свой вклад в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обеспечение долгосрочного мира в регионе. Визит Ларса Адактуссона постыдный.



Имя указанного лица внесут в список "нежелательных лиц" Азербайджана".