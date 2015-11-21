МИД: Германский журналист, незаконно посетивший Карабах, будет внесен в список нежелательных лиц

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит журналиста газеты Die Welt Фон Элин Энренрейха на оккупированные территории Азербайджана. Как заявил Report руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, из написанного следует, что поездку организовала и финансировала туристическая компания "Gebeko". "От этой поездки, осуществленной по заказу, невозможно ожидать какого-либо профессионализма или объективности. Журналист в форме далекой от журналистской этики, под влиянием пропаганды Армении пропагандирует самопровозглашенный режим, созданный в результате оккупации, агрессии и этнических чисток, совершенных в отношении Азербайджана", - заявил Х. Гаджиев.

По мнению руководителя пресс-службы МИД, журналист, служащий принципам объективных СМИ, должен бы был отразить и точку зрения подвергнувшегося оккупации Азербайджана и азербайджанских вынужденных переселенцев, изгнанных из Шушы и Ханкенды.

Х. Гаджиев отметил, что попытка журналиста придать конфликту религиозную окраску под влиянием армянской пропагандистской машины не выдерживает критики. "Всем ясно, что причиной конфликта являются территориальные претензии Армении в отношении Азербайджана и совершенные этой страной оккупация и агрессия. Традиции мультикультурализма Азербайджана, забота, проявляемая в отношении православных, католических и еврейских религиозных общин, отношения стратегического партнерства основанного на многовековой дружбе с Грузией носят образцовый характер", - заявил Х. Гаджиев.

Х. Гаджиев, заявил, что имя журналиста будет внесено в список нежелательных лиц, а посольство Азербайджана в Германии выразит редакции газеты Die Welt недовольство данным визитом и расследует вопрос организации незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана компанией "Gebeko".