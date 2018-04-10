МИД Азербайджана о причине невключения имени йеменского блогера в "черный список"

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин Йемена, блогер Нада Ахмед Али Аль-Нахди обратился с письмом, в котором просил не включать его имя в "Список иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел.

В письме Н.Аль-Нахди отметил, что уважает законы, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в пределах признанных на международном уровне границ.

Н.Аль-Нахди отметил, что не был осведомлен о возможных последствиях незаконного визита и подчеркнул, что данный визит ни в коем случае не служил пропаганде созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима. Он попросил прощения у правительства и народа Азербайджана за данный незаконный визит. Он также подчеркнул, что в будущем не будет совершать подобные визиты на оккупированные территории Азербайджана.

Обращение Н.Аль-Нахди было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение не включать его имя в "список нежелательных лиц".