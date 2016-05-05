Малена Мард: ЕС внимательно отслеживает ситуацию на линии соприкосновения

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Европейский союз внимательно отслеживает ситуацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она напомнила заявление верховного представителя ЕС Федерики Могерини о том, что статус-кво нагорно-карабахского конфликта не является устойчивым. "Мы конечно надеемся, что установится мир и будут проводится мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Евросоюз поддерживает усилия МГ ОБСЕ", заявила М. Мард.

Она напомнила о визитах высокопоставленных лиц ЕС в Азербайджан, отметив, что они являются знаком внимания уделяемого Евросоюзом Южному Кавказу.

М. Мард заявила, что 18 мая в Баку состоится бизнес-форум Азербайджан-ЕС, который также является показателем заинтересованности Евросоюза в работе с Азербайджаном.