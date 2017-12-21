Итальянский сенатор: Мы поддерживаем Азербайджан в вопросе освобождения его территорий от оккупации

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось мероприятие, посвященное итогам деятельности в 2017 году Межпарламентской Ассоциации Италия-Азербайджан.

Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Италии, в мероприятии приняли участие итальянские сенаторы и депутаты, представители политических, научно-академических, деловых кругов Италии.

Председатель Ассоциации Серджио Дивина выразил удовлетворение высоким уровнем отношений, в том числе и межпарламентских, между Италией и Азербайджаном, которые основаны на древней истории, богатой культуре и мультикультуральных традициях.

Он рассказал о вкладе в дело развития связей между двумя странами, который внесли Межпарламентская Ассоциация Италия-Азербайджан и рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Италия, функционирующая при Милли Меджлисе.

Итальянский сенатор заверил, что члены возглавляемой им Ассоциации будут и впредь укреплять дружбу между двумя странами и распространять среди итальянской общественности правду об Азербайджане.

"20 процентов территории Азербайджана в т.ч. и Нагорный Карабах оккупированы не уважающей резолюции ООН Арменией. Мы поддерживаем Азербайджан в вопросе освобождения его территорий от оккупации".

С. Дивина также выразил надежду, что Италия поддержит Баку, подавшего заявку на проведение международной выставки "Экспо-2025".

Затем выступил посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде, который рассказал о 25-летии установления дипломатических отношений между странами. Он отметил также, что в уходящем году была отмечена высокая динамика в двухсторонних отношениях; реализованы множество двусторонних визитов; продолжен политический диалог на высоком уровне; отмечен тот факт, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан – один из главных поставщиков электроэнергии в Италию; экономически отношения еще более расширились, отмечен рост обмена в культурной, научной, образовательной сферах.

Посол поблагодарил членов Ассоциации за вклад в это дело и поддержку Азербайджана. Мероприятие продолжилось культурной программой.