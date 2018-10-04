Гражданин ОАЭ исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Объединённых Арабских Эмиратов Ибрагим Ахмед Мохаммед Абдалла, направив соответствующее письмо в министерство иностранных дел, обратился с просьбой об исключении его имени из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В своём письме Ибрагим Ахмед Мохаммед Абдалла сообщил о посещении им Нагорного Карабаха в 2017 году и том, что он не был проинформирован о последствиях, к которым приведёт эта поездка. Он подчеркнул, что данный визит ни в коем случае не должен толковаться как проявление неуважения к Азербайджанской Республике и её народу.

Ибрагим Ахмед Мохаммед Абдалла, заявив о своём уважении к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджанской Республики в рамках её международно признанных границ, извинился перед правительством и народом Азербайджана за указанный визит.

Выражая сожаление по поводу незаконной поездки, Ибрагим Ахмед Мохаммед Абдалла огласил позицию относительно того, что его визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана никоим образом не служил пропаганде созданного там незаконного режима.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем не будет совершать поездки на оккупированные территории Азербайджана. Ибрагим Ахмед Мохаммед Абдалла попросил разрешить ему посетить нашу страну в будущем.

После рассмотрения его обращения в установленном порядке было принято решение удалить имя данного гражданина из списка нежелательных лиц.