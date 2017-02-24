Госкомиссия: В Азербайджане выявлено 179 могил неизвестных шехидов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская государственная комиссия на данный момент проводит серьезную работу, направленную на определение неизвестных могил".

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, Госкомиссия не может проводить расследования в оккупированных армянскими вооруженными формированиями Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и прилегающих 7 районах: "Причина этого связана с контролированием данной территории армянскими военнослужащими".

По словам И. Ахундова, в результате расследований, проведенных комиссией вне оккупированных территорий, были установлены 179 могил неизвестных шехидов и их GPS-координаты: "Согласно полученным данным, 3 из этих могил принадлежат захороненным при неизвестных обстоятельствах детям".